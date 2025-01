Stade Rennais : c’est officiel, Sampaoli laisse sa place à Beye

C’est désormais officiel, Jorge Sampaoli quitte le Stade Rennais et laisse sa place à Habib Beye, qui retrouve un banc après son départ du Red Star l’été dernier.

Ce jeudi soir, le Stade Rennais a officialisé le départ de Jorge Sampaoli, qui était arrivé en novembre dernier pour remplacer Julien Stéphan. En 10 matchs, l’entraîneur argentin n’a obtenu que 3 victoires, pour 7 défaites : « D’un commun accord, le Stade Rennais F.C. et Jorge Sampaoli, qui occupait le poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle, mettent fin à leur collaboration. Reconnaissant de son investissement et respectueux de son expérience professionnelle remarquable, le Stade Rennais F.C. souhaite à Jorge Sampaoli une bonne continuation pour la suite de son parcours ».

Les premiers mots de Beye

En parallèle, le SRFC a annoncé l’arrivée d’Habib Beye « jusqu’à la fin de la saison avec des conditions prédéfinies pour une prolongation d’une saison ». Il dirigera son premier entraînement et sera présenté à la presse ce vendredi.

« C’est un véritable privilège de rejoindre le Stade Rennais F.C., un club historique du championnat, connu pour son identité forte. Quand on voit l’ambiance du Roazhon Park, on comprend ce qu’il représente. La difficulté que rencontre le Stade Rennais F.C. actuellement doit se transformer en défi. Nous avons étudié l’équipe et la Ligue 1 avec attention et nous sommes prêts à saisir ce challenge. J’ai hâte de rencontrer l’équipe et de me mettre au travail très rapidement. Mes principes de jeu ? J’aime que mon équipe impose le rythme et maintienne l’intensité. L’ambition d’un entraîneur doit être d’optimiser un groupe qui a déjà énormément de qualités. Quinze échéances se présentent à nous et c’est un défi passionnant », a déclaré le nouvel entraîneur du SRFC.

