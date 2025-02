Stade Rennais : Cloarec fait un terrible aveu sur le départ de Genesio

Invité de RMC Mercato sur la chaîne Twitch de RMC Sport ce jeudi, Olivier Cloarec, ancien président du Stade Rennais, est revenu sur le départ de Bruno Genesio en novembre 2023.

En pleine crise, le Stade Rennais s’apprête à nommer son troisième entraîneur de la saison, après Julien Stéphan et Jorge Sampaoli. Il s’agit d’Habib Beye, qui va enfin retrouver un banc après son départ du Red Star l’été dernier. Le coach de 47 ans va signer jusqu’à la fin de la saison, plus un an en option. Depuis plusieurs mois, le SRFC peine à trouver une stabilité avec ses coachs, dont Bruno Genesio, qui était arrivé en mars 2021, avant de partir en novembre 2023. Un départ qui a chamboulé le club, comme l’a confié Olivier Cloarec, ancien président du Stade Rennais, sur RMC.

« On l’a mal vécu. Avec Bruno et Florian (Maurice, ancien directeur sportif), on formait un trio qui était très soudé. Et qui l’est toujours d’ailleurs, parce qu’on est en contact très régulier. On a vécu de très forts moments, c’était une très belle période pour le Stade Rennais. On a fait vivre beaucoup d’émotions très positives auprès des supporteurs, des partenaires, de tous les amoureux du Stade Rennais. Quand arrive la séparation avec Bruno, c’est un moment très difficile. Une fois que la décision est actée, qu’il a pris la décision de quitter le club, vous devez être tout de suite réactif en tant que président. La machine football ne s’arrête jamais. Vous avez des enjeux très importants derrière », a-t-il révélé.

« Une décision très regrettable », déplore Olivier Cloarec

« Bruno était un peu usé, parce qu’il faut sans cesse se régénérer dans le football. Il y avait peut-être moins d’essence dans le moteur, et Bruno a eu toute l’honnêteté de faire part de sa décision de quitter le Stade Rennais. Pour nous, c’était une décision très regrettable, parce qu’on pensait que le moment n’était pas venu et qu’on estimait à la fois l’homme et l’excellent entraîneur qui l’est.

Le départ de Bruno, qui plus est à ce moment de la saison, ça a forcément un impact considérable. Inévitablement, ça a des répercussions. Un club de foot, c’est comme de l’horlogerie. C’est très minutieux, c’est très fragile. Chaque mouvement peut perturber l’équilibre d’un club », a expliqué Cloarec, qui a félicité Genesio pour son très bon travail avec le LOSC, directement qualifié en 8èmes de finale de Ligue des Champions.

