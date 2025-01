Stade Rennais – Débat : une catastrophe peut-elle survenir à Rennes ?

Le Stade Rennais s’est enfoncé dans la crise en perdant le derby breton face à Brest (1-2) ce week-end. Une descente en L2 est-elle à redouter pour l’actuel 14e de L1 ? C’est notre débat du jour…

« Pas à l’abri du tout »

« Une catastrophe est vite arrivée, et attention, descendre en L2 ça n’arrive pas qu’aux autres ! Le Stade Rennais n’est pas à l’abri. A la mi-saison, ses voyants sont clairement au rouge : une 14e place, quatre défaites lors des cinq dernières journées, une élimination peu glorieuse en Coupe de France… Le constat s’impose : Frederic Massara a complètement raté sa campagne de recrutement de l’été dernier, et les débuts sur le banc de Jorge Sampaoli sont très décevants, voire même catastrophiques.

En choisissant de se séparer de Julien Stéphan, le board rennais n’a pas forcément eu le nez creux. Pas sûr que Stéphan était le bon fusible… En tout cas depuis son départ les résultats ne s’améliorent pas. J’avais écrit dans ces colonnes à l’arrivée de Sampaoli que j’étais sceptique, que le mariage ne serait pas forcément heureux. Aujourd’hui le SRFC s’est enfoncé dans la crise et je ne suis pas convaincu du tout que Sampaoli soit le coach idoine pour rétablir la situation. Si les mauvais résultats venaient à perdurer, je ne serais pas surpris qu’il décide de tourner les talons, ou que la direction appuie sur le bouton. Il y a en tout cas une vraie urgence de résultats car le SRFC compte le même nombre de points que l’actuel barragiste, l’ASSE. Et chez les Verts, une autre dynamique, plus positive, vient d’être enclenchée avec l’arrivée sur le banc d’Eirik Horneland. Nantes aussi va mieux depuis le début de l’année. Et devant, Reims est à 4 points, Angers à 5 points, Auxerre aussi. Attention, donc, à ne pas se voir trop beaux, surtout que le club breton n’est absolument pas préparé à jouer le maintien. »

Laurent HESS

« Il y a beaucoup plus faible »

« Que l’on soit clair : le Stade Rennais est catastrophique. Et pour le moment, l’arrivée de Jorge Sampaoli a fait plus de mal que de bien aux Rouge et Noir. L’Argentin n’a pas les joueurs pour développer son football fait de possession et d’allant offensif. Il le sait et change donc sa nature, ce qui donne des purges comme le match face à l’OM (1-2), perdu après avoir joué en défense.

Après le revers contre Brest (1-2), le SRFC est désormais 14e, à égalité de points – suprême humiliation – avec le FC Nantes et l’ASSE. Faut-il craindre une relégation ? Je ne pense pas. Déjà parce que les deux dernières places semblent promises à Montpellier et Le Havre, qui sont d’une faiblesse incroyable. Les Héraultais ont certes battu Monaco (2-1) ce week-end mais ça ressemble à l’ultime sursaut du mourant. Reste la place de barragiste. Comment imaginer que Rennes pourrait se faire devancer par une AS Saint-Etienne à qui elle a passé cinq buts avec une grande facilité pour la première de Sampaoli au Roazhon Park ? Ou un FC Nantes qui a certes remporté le derby aller (1-0) mais qui ne s’est pas montré supérieur dans le jeu, bien au contraire, alors qu’il traversait son meilleur moment de la saison. Reims et Angers devraient également être concerné par cette lutte pour éviter la place de barragiste.

Je pense qu’à Rennes, le gros problème du moment est la confiance. Un succès et la machine repartira, pour se caler tranquillement en milieu de tableau. La relégation, je n’y crois pas du tout ; la place de barragiste non plus… »

Raphaël NOUET

