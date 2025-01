Stade Rennais Mercato : Sampaoli rêve de 3 recrues, une officialisation a eu lieu !

Si Jorge Sampaoli pousse pour que les dirigeants du Stade Rennais recrutent encore trois renforts d’ici à la fin du mercato hivernal, le prêt de Baptiste Santamaria à Nice devrait être officialisé ce mercredi.

Bien longtemps, déjà, que la sonnette d’alarme a été tirée au Stade Rennais. Car après la nouvelle déconvenue face au Stade Brestois à domicile ce samedi en Ligue 1 (1-2) lors de la 18e journée, le club breton a glissé dangereusement à 14eplace avec le même nombre de points (17) que ses deux poursuivants, le FC Nantes et l’AS Saint-Etienne. Rennes jouera donc le maintien cette saison, objectif improbable pour tous les joueurs du SRFC il y a encore quelques semaines.

Le mercato hivernal se doit donc d’être utilisé pour inverser la tendance et aspirer, sait-on jamais, à d’autres ambitions sous la direction de Jorge Sampaoli. L’opération dégraissage se poursuit en ce sens. Après Albert Gronbaek, parti rejoindre la ligue anglaise du côte de Southampton, Baptiste Santamaria fait également ses valises. On a ainsi eu, il y a quelques minutes, l’officialisation de son prêt à l’OGC Nice, avec option d’achat. Glen Kamara ne devrait pas tarder à suivre, au même titre que Jota. Attention, toutefois, le Stade Rennais ne peut plus, règlement oblige, prêter qu’un seul joueur à l’étranger.

Des dossiers ralentis par les coupes d’Europe

Pisté par l’ASSE en début de mercato, Baptiste Santamaria était en froid avec Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin réclamant un autre profil dans l’entre-jeu. Pour poursuivre son recrutement, le quotidien Ouest-France confirme que le Stade Rennais vise a minima un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant d’ici la clôture du mercato le 3 février prochain.

Le Stade Rennais aimerait évidemment aller vite. Mais là-encore, et comme le précise également le quotidien régional, il y a d’autres aléas qu’il ne maîtrise pas. Notamment en raison des clubs engagés cette semaine en Ligue des champions ou dans les autres coupes d’Europe dont l’avenir se jouera principalement en ce mois de janvier. Le Stade Rennais, seule certitude, n’a plus que quinze jours, loin du terrain mais en coulisses, pour modifier son effectif lors du mercato hivernal. Et espérer que la saison 2024-2025 ne soit pas synonyme de catastrophe industrielle.

Il sera temps, ensuite, de savoir si le directeur sportif, Frederic Massara, paiera, ou non, le mercato estival complètement raté du club breton.

