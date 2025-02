Un gros départ se profile au LOSC, Haise (OGC Nice) prend cher, Lopez ferme la porte à Kahn à Bordeaux

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Angel Gomes va partir cet été

A l’instar de Jonathan David, Angel Gomes (24 ans) va lui aussi quitter le LOSC en fin de contrat à l’issue de la saison. Comme le rapporte Fabrizio Romano, l’international anglais a changé d’agent et rejoint l’agence ROOF en prévision de l’été 2025.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Angel Gomes signed with ROOF as new agency to represent him ahead of summer transfer window.



Gomes will leave Lille as free agent and his next move will be decided in the next months. 👀 pic.twitter.com/hqJivmnfaY