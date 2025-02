Coupe de France : le LOSC sorti par Dunkerque !

Dunkerque a validé son billet pour les 1/4 de finale de la Coupe de France en réalisant l’exploit de sortir le LOSC, aux tirs au but (1-1, 5-4 tab).

Le premier 8e de finale de Coupe de France avait pour affiche un derby du Nord entre le LOSC et Dunkerque, et la formation de L2 a créé une grosse surprise en sortant les Dogues, pourtant en grande forme depuis le début de l’année.

Les protégés de Bruno Genesio ont dominé les débats mais ils n’ont pas réussi à trouver la faille en première mi-temps. Un premier acte notamment marqué par une tentative de Jonathan David renvoyée par la barre de Jaouen (23e) peu après une première occasion où Thomas Meunier avait vu sa frappe repoussée sur la ligne par Kondo (14e). Au retour des vestiaires, Jaouen a encore été décisif devant David (54e) avant d’être suppléé par son poteau sur un tir d’Haraldsson (66e). Genesio a lancé à l’heure de jeu la recrue Chuba Akpom. Vite en action, l’attaquant venu de l’Ajax s’est montré incisif mais il n’a pas cadré sa première frappe (68e) avant de voir sa tête captée par Jaouen (74e).

Jaouen en héros !

Les Dogues ont continué de pousser et après un nouveau poteau de David (85e), la délivrance est venue d’André Gomes, servi sur un plateau par David (85e). Une ouverture du score méritée vue la domination sans partage du LOSC, mais Dunkerque ne s’est pas résigné et au but du temps additionnel, Tejan est venu égaliser (90e+6). Ce sont donc les tirs au but qui ont départagé les deux équipes. La séance avait souri aux Dogues lors du tour précédent à Marseille. Comme au Vélodrome, Vito Mannone a cru faire la différence. La doublure de Chevalier a repoussé la tentative de Courtet, puis celle de Bardelli. Mais à 3-0, Alexsandro a raté son tir au but, tout comme Haraldsson, qui a buté sur Jaouen. Dunkerque est revenu à 3-3 et André a tiré sur la barre de Jaouen, qui s’est chargé de valider lui-même la qualification de Dunkerque. En héros !