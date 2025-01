MHSC – RC Lens : les notes des Sang et Or, solides vainqueurs à la Mosson

Ce vendredi, le Montpellier HSC s’est incliné à la Mosson contre une solide équipe du RC Lens (0-2), en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Voici les notes des Sang et Or.

Mathew Ryan 6

Pour son deuxième match comme titulaire, Ryan a eu la chance d’avoir les supporters lensois dans son dos pour ne pas piquer du nez pendant 43 minutes… juste avant de se chauffer enfin les gants. Propre, en espérant qu’il n’ait pas fini grippé !

Przemyslaw Frankowski 6

Le Polonais a allumé une bonne mèche sur un coup-franc vicieux sous le mur montpelliérain et difficilement détourné par Lecomte (13). Au duel avec Fayad dans la surface, le capitaine du Racing s’est montré solide mais proche de provoquer un penalty qui n’aurait rien eu d’infâmant (23e).

Deiver Machado 5

Le Colombien prend un jaune bête juste avant la mi-temps après a réalisé quelques montées autoritaires. Il est resté assez neutre dans l’ensemble mais a plutôt bien verrouillé son couloir.

Malang Sarr 4

Repositionné en défense centrale, Sarr n’a pas donné l’impression de pouvoir être une alternative crédible sur le moyen terme. Pas très rassurant dans ses relances et ses interventions malgré une envie de bien faire évidente.

Jonathan Gradit 5

Opportuniste sur cette fin de marché, Gradit joue les utilités et a encore plutôt bien négocié ce qu’il a eu à faire ce soir. Notamment marquer le revenant Delort ou relancer proprement.

Facundo Medina 6

Tranchant dans ses interventions, le défenseur argentin a initié quelques relances qui ont cassé les lignes et s’est même claqué une petite frappe dans les gants de Lecomte (35e). L’Argentin est monté en température avant de prendre un jaune pour un trop-plein de fougue (45e).

Andy Diouf 6

Bouillant dans l’entame, à l’instar de la colonie lensoise en tribunes, Diouf a dynamité le couloir gauche d’emblée avant de progressivement appuyer sur la pédale douce et procéder par à-coups. Dommage, il y avait la place pour enfoncer le clou. Remplacé par Fulgini (77e).

Neil El Aynaoui 6

Le Marocain a impulsé plusieurs offensives et a même ratissé quelques ballons bien sentis. Globalement, El Aynaoui sait gérer les temps faibles et forts de son équipe. Il semble retrouver ses jambes et son coffre. A confirmer.

Adrien Thomasson 8

Une passe décisive, d’emblée, avant de se faire sécher en bord de touche (19e). L’ancien milieu du FC Nantes n’a pas compté ses efforts et a délivré un autre caviar à l’entrant Agbonifo (0-2, 61e). Une valeur sûre, dans l’orientation et l’oxygénation du jeu.

M’Bala Nzola 6

Esseulé, il a ouvert le score de près d’entrée de jeu (1e) mais il a été brouillon par la suite. Son poids et son jeu dos au but restent tout de même des atouts précieux pour faire remonter le bloc lensois.

Goduine Koyalipou 6

Un poison ! A l’origine du premier but et presqu’auteur du deuxième : après un coup de coude sur Kouyaté, l’attaquant du RC Lens a crucifié Lecombe mais son but a été annulé après quelques heurts ayant provoqué les exclusions conjointes de Still et de Gasset (26e) ! Feu follet, il gagnerait à être moins fantasque.

Remplacé par Agbonifo (59e), buteur deux minutes après son entrée sur un service de Thomasson plein axe (0-2, 61e). La recrue hivernale a été à deux doigts d’inscrire un doublé mais sa frappe a fini dans le petit filet (68e). Un bon potentiel en vue.

Bastien AUBERT, à la Mosson

