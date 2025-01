OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Le scandale de l’arbitrage doit maintenant s’arrêter »

Si l’Olympique de Marseille ne méritait sans doute pas mieux qu’un point contre le RC Strasbourg, dimanche à l’Orange Vélodrome en clôture de la 18e journée de L1 (1-1), l’arbitrage devient un vrai sujet de discorde.

Les sifflets ont totalement disparu à Marseille. Du point de vue des tribunes, d’abord, où une certaine mansuétude s’est installée chez les supporters cette saison. Mais aussi, et c’est plus problématique, chez les arbitres officiant sur le rectangle vert du boulevard Michelet. Mardi dernier, on avait assisté de près à une polémique arbitrale presque lunaire condamnant Mehdi Benatia à un carton rouge pour le moins immérité après des propos en bord de touche. Hier, on a encore eu droit à un arbitrage limite de Bastien Dechepy, qui a oublié de siffler un penalty sur Jonathan Rowe dans le money time et a provoqué la colère des acteurs marseillais.

« C’est un scandale, basta ! »

« C’est un scandale. Jusqu’à où on va arriver avec l’Olympique de Marseille ? Je le dis depuis longtemps sur les erreurs, pourquoi la VAR ne s’arrête pas (sur l’action). Une action où il ne joue pas le ballon, il met les mains dans le dos, action manifeste : penalty », a déploré le président de l’OM Pablo Longoria. Ça fait trop. Sur trop de matchs, je ne sais pas ce que l’on cherche, si on cherche à pénaliser. Si on se montre critique sur l’arbitrage, on cherche à nous pénaliser encore plus. Je ne comprends pas, il faut dire basta. Je ne me victimise pas. On a changé la dynamique du match, cela arrive à un moment où tu ne peux pas accepter ça. Chaque week-end c’est la même chose. Toute l’équipe est frustrée. Chaque week-end c’est la même chose. Je ne comprends pas ce qu’ils font dans la salle VAR. À un moment, Basta ! »

Le sommet d’Harit face au PSG

Le son de cloche était le même chez le pourtant mesuré Pierre-Emile Hojbjerg (90e +4) et le plus sanguin Leonardo Balerdi : « Il y a des situations limites. Parfois on essaye de rester calme, mais il y a des situations chaudes et l’arbitre ne siffle pas alors que c’est un penalty clair. » C’est devenu un marronnier : la colère au sujet de l’arbitrage gronde du côté de l’OM et personne ne semble en mesure de stopper cet élan initié depuis le début de saison avec un sommet atteint avec le carton rouge récolté par Amine Harit face au PSG (0-3). C’était le 27 octobre dernier et, depuis, les suiveurs du club phocéen ont cette impression tenace que pas un seul match ou presque n’est terni par une décision arbitrale litigieuse en leur défaveur.

L’arbitrage pour masquer les autres problèmes, vraiment ?

Alors, oui, on pourra toujours ergoter sur le fait que de se focaliser sur l’arbitrage évite sans doute de parler des problèmes de fond (manque de tranchant en attaque, syndrome Vélodrome relancé, limites de l’effectif) mais le problème semble plus profond. Et, surtout, les faits semblent aujourd’hui donner raison à l’OM, qui ne prend pas un plaisir immense à s’en plaindre ni sortir du bois pour le plaisir. A l’unanimité, les Marseillais préfèreraient simplement avoir droit à un arbitrage cohérent et impartial. L’avenir le dira, dès dimanche prochain à Nice (20h45) pour un derby qui s’annonce déjà électrique…

