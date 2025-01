OM Mercato : Lens a donné sa réponse pour Danso, une offre arrive pour un indésirable !

Intéressé par le profil de Kevin Danso (26 ans) au mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a déjà reçu une première réponse du RC Lens dans ce dossier. Ce n’est pas tout.

Revenu en grâce après un faux départ à l’AS Rome l’été dernier, Kevin Danso (26 ans) suscite des convoitises à l’étranger mais aussi en France : l’OM surveille sa situation.

Lens trop gourmand pour Danso ?

« Avec le transfert de Khusanov, le Racing souhaite garder Kevin Danso mais l’OM fait partie des clubs qui apprécient le profil du défenseur. Marseille recrutera en défense s’il y a un départ dans ce secteur, assure le journaliste Saber Desfarges dans Téléfoot. Lilian Brassier, arrivé l’été dernier, possède un bon de sortie. L’ancien Brestois intéresse notamment le Stade Rennais. »

Dernière offre pour Mughe ?

La Minute OM confirme cette piste mais précise que le « RC Lens demande trop d’argent » à l’OM à l’heure actuelle pour que le dossier puisse avancer. En parallèle, un indésirable pourrait quitter la Canebière cet hiver : François-Régis Mughe (20 ans). Selon Sacha Tavolieri, Molenbeek va faire une dernière offre à l’OM dans le but de boucler le dossier. Wait and see. » Même chose pour le cas Danso…

