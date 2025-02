Mené, l’Olympique de Marseille a encore renversé un match mal embarqué pour retourner l’Olympique Lyonnais dimanche à l’Orange Vélodrome (3-2). Voici les enseignements majeurs à tirer côté phocéen après cet Olympico qui fera date.

De Zerbi a un plan B

On l’a assez souligné quand les choses ne tournaient pas à l’avantage de l’OM pour le mettre en lumière aujourd’hui : Roberto De Zerbi a enfin un plan B. Le coach italien l’a démontré hier contre l’OL en revoyant son animation offensive avec l’entrée d’Amine Gouiri pour repositionner le 9 originel du soir Mason Greenwood sur son côté droit. La stratégie était la bonne puisque l’ancien Rennais a été le détonateur de la révolte marseillaise. De plus, le Marseille de De Zerbi confirme sa faculté à la remontada : l’OM a gagné 4 matches après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 cette saison (dont 2 contre Lyon), plus que toute autre équipe.

Greenwood enfin décisif dans les gros matches

Avoir dans ses rangs le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 en la personne de Mason Greenwood élève l’OM à un rang supérieur cette saison. Décrié lors des gros matches, l’Anglais a ajouté une corde à son arc devant l’OL : s’y montrer décisif. Passé au travers de certains grands rendez-vous, qu’il traversait la plupart du temps comme un fantôme, l’ancien crack de Manchester United sait enfin être plus incisif dans le repli défensif et se remettre dans le sens de la marche pour assumer son statut de leader offensif. Même dans un soir compliqué, comme hier en première période à un poste qui n’était pas le sien, le joueur de 23 ans a eu du répondant. Épaulé par son paternel, De Zerbi le pousse dans cette direction et les résultats sont désormais concrets.

Le Vélodrome, de nouveau un atout

Le syndrome Vélodrome est désormais de l’histoire ancienne. Pointé là aussi du doigt en début de saison, avec des résultats décevants contre des équipes moyennes comme Reims ou Auxerre, l’OM a su faire de son enceinte une forteresse enfin imprenable. Si l’on excepte une élimination rageante contre Lille en 16es de finale de Coupe de France aux tirs au but, les Marseillais savent désormais se faire respecter à domicile. L’AS Monaco (2-1) et l’OL (3-2) sont ainsi tombés lors des deux derniers mois, avec un nul de qualité contre ce même LOSC (1-1) avant la trêve hivernale. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot, fer de lance de cette révolte, ont su élever leur curseur, bien aidés il est vrai par un public au soutien exceptionnel et sans aucune animosité envers ses troupes depuis le début de la saison. C’est un fait important à souligner.

L’unité de tout le club va crescendo

Il n’y a qu’à voir les images de la communion entre les joueurs de l’OM et le public marseillais après l’Olympico pour se rendre compte de la belle ambiance qui règne au club cette saison. Ou même de l’intervention commune de Luis Henrique et d’Amir Murillo en zone mixte – chose rarissime – pour attester de l’unité totale qui existe dans le vestiaire phocéen. Rarement, ces dernières années, on avait senti un tel élan de complicité. Même dans les séquences plus difficiles (polémiques arbitrales, défaites), c’est tout un club qui ne fait plus qu’un et qui affiche un visage de stabilité et d’équilibre à tous les étages. Le carré magique Longoria-De Zerbi-Benatia-Ravanelli est né.

Un calendrier plus abordable

La réception de l’OL passée, l’OM s’est dégagé un calendrier qui semble plus abordable sur le papier pour les prochaines semaines. Tour à tour, les Marseillais se déplaceront à Angers, recevront l’ASSE, iront à Auxerre avant d’accueillir le FC Nantes et le RC Lens à l’Orange Vélodrome. Le gros morceau, qui ressemble déjà à une bascule décisive, surviendra au Parc des Princes, le 16 mars prochain pour un Classique qui s’annonce explosif face au PSG. Après ce dernier choc en haute altitude, la suite sera forcément plus douce pour les Marseillais.

Bastien AUBERT, à Marseille

