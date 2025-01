RC Lens Mercato : Dréossi a mis le cap sur un ailier anglais en feu !

Alors que l’urgence a été placée sur l’arrivée d’un gardien au mercato hivernal, le RC Lens a activé une piste menant à un ailier anglais en plein boom en League One : Louie Barry (Aston Villa, 21 ans).

Le RC Lens continue de prospecter au mercato. Alors que Mathew Ryan semble proche de s’engager e Artois cet hiver, les Sang et Or ont piuert une nouvelle piste pour renforcer leur domaine offensif : Louie Barry (21 ans).

Lens lutte avec le Celtic pour Barry

Selon Ekrem Konur, le RC Lens est à la lutte avec le Celtic Glasgow pour chiper cet ailier anglais à Aston Villa en ce mois de janvier. Barry, qui fait partie des U21, réalise une saison époustouflante en League One puisqu’il compile pas moins de 15 buts et 3 passes décisives en 23 matches disputés cette saison. Sa cote est d’1,8 M€ sur la plateforme Transfermarkt.

