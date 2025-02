Rennes a trouvé son 2e défenseur central, un départ à l’OL, la réaction de Genesio après l’ASSE

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Rouault arrive à Rennes !

Après l’échec du dossier menant à Kevin Danso, parti finalement à Tottenham, le Stade Rennais, toujours en quête d’un deuxième défenseur central cet hiver après Lilian Brassier, ferait maintenant d’Anthony Rouault (Stuttgart) sa priorité en défense centrale. D’après Fabrizio Romano, Rennes aurait trouvé un accord avec le club allemand pour le transfert de l’ancien Toulousain, qui devrait arriver ce dimanche à Rennes

OL : direction Molenbeek pour El-Arouch

Sans club depuis que son aventure à Botafogo a tourné court du fait de soucis personnels, Mohamed El Arouch (20 ans) va reprendre le football au sein du groupe Eagle. A l’occasion de sa dernière visite à Lyon, John Textor – qui apprécie le profil de l’ancien crack du centre de formation de l’OL – a rencontré le milieu de terrain … et lui aurait offert, selon L’Equipe, un contrat de deux ans et demi du côté de Molenbeek (D2 belge).

LOSC – ASSE : la réaction de Genesio

Après la large victoire ce samedi du LOSC face à l’ASSE (4-1), l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a salué ses joueurs et les supporters des Dogues, qui lui ont rendu hommage durant la rencontre. « Je pense que je me souviendrai toujours de l’hommage des ultras. Ça montre qu’on rend les gens heureux. On fait ce sport pour vivre ce genre d’émotions. Moi et mon staff sommes là pour guider l’équipe. Les joueurs sont les principaux responsables de tout ce qui se passe en ce moment, et ce n’est pas encore terminé. On avait pas mal de fatigue après le match de mercredi, on était émoussés mentalement. On a pas réussi à sortir du pressing intense de l’ASSE en début de match. En plus on a concédé ce penalty qui nous a mis un coup sur la tête. On voyait que les joueurs n’avaient pas la même qualité, le même allant que d’habitude. L’égalisation nous a fait énormément de bien. Après en 2eme mi-temps ça été plus simple avec l’expulsion. On a réussi à trouver beaucoup plus de renversements, renverser sur les côtés… À la mi-temps, j’ai insisté sur le fait que plus le match avancerait et mieux on serait. Après les matchs de Champions League, on a du mal a entamer nos rencontres. Il fallait continuer à jouer notre football, trouver des décalages. Le rouge a accentué l’écart entre eux et nous. J’ai vraiment envie de souligner ce que font les joueurs. Enchaîner comme ils le font, mentalement et physiquement c’est extraordinaire. »

Et aussi…

OGC Nice : Guessand suivi par Aston Villa

Dans le viseur de l’OM jusqu’à ce que le club phocéen n’opte finalement pour Amine Gouiri (Stade Rennais), Evann Guessand (23 ans) continue d’attirer les regards. En quête d’un remplaçant à Jhon Duran, Aston Villa aurait notamment coché son nom sur sa short-list offensive selon L’Equipe. Il parait toutefois assez peu probable que les Villans d’Unai Emery ne passent à l’action cet hiver alors que les prêts de Marcus Rashford (Manchester United) et Marco Asensio (PSG) semblent en bonne voie. Le directeur sportif du club de Birmingham Monchi surveille toutefois régulièrement l’ancien Nantais dans l’optique d’un Mercato futur.

AS Monaco : offre de Wolverhampton pour Magassa

Dans l’attente de l’arrivée d’un milieu expérimenté (qui devrait être Jordan Henderson de l’Ajax Amsterdam), l’AS Monaco est susceptible d’ouvrir la porte à l’un de ses jeunes talents dans le cœur du jeu. Comme révélé par Foot Mercato, Wolverhampton est passé à l’assaut pour le prometteur Soungoutou Magassa (21 ans) avec une offre comprise entre 15 et 20 M€. Le club asémite n’a pas encore répondu à cette proposition alors que l’Atlético Madrid surveille aussi le dossier. Apprécié d’Adi Hütter, Magassa est apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues et n’étant pas spécialement considéré comme transférable cet hiver.

AS Monaco : les Monégasques tiennent une nouvelle recrue !

Toujours du côté de l’AS Monaco, une deuxième recrue après Mika Biereth devrait bientôt débarquer. Il s’agit de Moatasem Al-Musrati. En effet, selon Foot Mercato, le club du Rocher aurait trouvé un accord avec Besiktas pour le milieu de terrain libyen. Il s’agit d’un prêt payant de 1 million d’euros avec une option d’achat de 10 millions d’euros.

