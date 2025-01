Un départ se profile au LOSC, le verdict pour Delort contre Lens, Henderson vers la L1 !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : Mohamed Bayo va rejoindre Antwerp

Peu en vue cette saison avec le LOSC, Mohamed Bayo (26 ans, 2 buts en 17 matchs) va sans doute quitter Lille cet hiver. Courtisé par Besiktas et Ipswich, c’est finalement Antwerp qui est en passe de le recruter sous forme de prêt, indique Foot Mercato. Le club belge, actuellement 5e de son championnat, espère finaliser l’opération rapidement pour l’aligner face au Club Bruges ce week-end. Ce départ devrait permettre à Lille de recruter un nouvel attaquant, normalement Chuba Akpom.

AS Monaco : une officialisation et un énorme coup tenté au milieu

Le club de la Principauté a annoncé le transfert définitif de son défenseur Chrislain Matsima (22 ans) à Augsbourg, le club de Bundesliga où il est prêté depuis le début de saison. L’option d’achat levée est estimée à 6,5 M€ avec 15 % à la revente. En parallèle, l’ASM pousse pour s’offrir Jordan Henderson (34 ans), le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, selon plusieurs sources. Les discussions portent sur un contrat jusqu’en 2026, et le joueur serait séduit par la perspective de rejoindre Monaco. Il faudra désormais convaincre l’Ajax.

Mais aussi…

OGC Nice : l’Ajax veut un Aiglon pour remplacer… Henderson

Justement, si Jordan Henderson venait à quitter l’Ajax pour Monaco, le club néerlandais reste attentif à la situation de Pablo Rosario (28 ans), le milieu de l’OGC Nice. Ainsi, il retrouverait un certain Fransceco Farioli, entraîneur de Nice la saison dernière. En parallèle, Nice a pris des informations sur Ezechiel Banzuzi (Louvain, 19 ans), qui pourrait venir remplacer Rosario en cas de départ.

OGC Nice : la réaction de Haise après Bodo/Glimt

Franck Haise s’est exprimé après le match nul de l’OGC Nice contre Bodo/Glimt (1-1) en Ligue Europa. Un résultat qui ne change rien pour les Aiglons puisqu’ils étaient déjà éliminés de la C3. « Même si j’ai fait tourner comme la semaine dernière, il y a toujours des enseignements à tirer. De tous les matches. Même s’il n’y a pas d’enjeu sportif, il y a toujours un enjeu moral, par respect aux spectateurs qui étaient là, et par respect envers nous-mêmes. Ça permet de montrer aux jeunes la différence de niveau. Ça permet de voir qu’Issiaga Camara avance : il a fait son meilleur match avec nous. Et on voit ceux qui arrivent à performer, quel que soit le match. On sait qu’on n’a pas été à la hauteur sur l’ensemble de la compétition – même si on avait gagné ce soir (jeudi). On est déçus. Déçus de ne jamais avoir mené de la compétition, parce que c’est ça la réalité. Déçus de ne pas avoir eu notre effectif pour jouer sur plusieurs tableaux. Ce qui est sûr, c’est que vu les conditions du match et ses moyens du jour, l’équipe s’est accrochée. On n’a pas tout réussi, loin de là. Mais on a cherché à aller gagner le match. On a essayé. (Maintenant qu’il n’y a plus la Ligue Europa) Est-ce que tout le monde va jouer ? Je ne suis pas certain. Mais rester sous pression, c’est mieux. Il y aura un peu moins de place à l’avenir, ça s’est sûr. »

RC Strasbourg : un joueur prêté par Chelsea va s’en aller

Le prêt du jeune Caleb Wiley (20 ans) à Strasbourg va être cassé par Chelsea, rapporte L’Équipe. Victime d’une luxation de l’épaule droite à Nice fin novembre, le latéral gauche s’est soigné en Angleterre, et va rebondir à Watford (9e de Championship) jusqu’à la fin de la saison. Arrivé l’été dernier au RCSA, l’Américain a disputé 6 matchs de Ligue 1 avec le maillot du Racing.

Montpellier : Delort dans le groupe face au RC Lens

À peine de retour à Montpellier, Andy Delort est déjà présent dans le groupe du MHSC pour la réception ce vendredi (21h) du RC Lens, en match d’ouverture de la 20e journée de Ligue 1.

Le groupe de Montpellier : Lecomte, Bertaud, Dizdarevic – Omeragic, Sagnan, Sainte-Luce, Tchato, Kouyaté, Mincarelli, Mouanga, Chennahi – Savanier, Chotard, Fayad, Nzingoula, Barès – Tamari, Khazri, Maamma, Coulibaly, Delort, Pays.

