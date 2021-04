Girondins - AS Monaco (0-3) : Gasset broie du noir et donne un favori pour le titre

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Cette semaine, les Girondins ont appelé à l'union sacrée... c'est raté ! Sur le terrain, les Bordelais ont été surclassés par l'AS Monaco (0-3), définitivement à la lutte pour le titre. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a fait une flatteuse comparaison à ses adversaires de cette après-midi : "Aujourd’hui, l’adversaire nous a surclassé. Ils sont très fort et à des moments, ils m’ont rappeler le PSG d’il y a quelques années […] On perd Koscielny au bout de 20’, Lacoux sur un carton rouge sévère et un poteau."

Pour l'entraîneur du club au scapulaire, la malchance touche ses ouailles : " On dirait que les vents nous soufflent dans la figure […] Les joueurs ont dit qu’ils donneraient tout, j’ai eu ce sentiment. Mais quand l’adversaire est plus fort, c’est difficile de gagner […] Dimanche prochain, on va le gagner. Il continuer ce qu’on a fait aujourd’hui […] La semaine prochaine, on va être dans les mêmes dispositions que quand on est allé à Dijon. On va partir un peu plus tôt. J’ai l’impression qu’il y a des ondes négatives ici."

Avant de conclure : "Ça a été une semaine sombre. Tous les jours, il y a eu des choses. Mais ça fait partie de mon métier de positiver et de motiver les joueurs […] Sur ce que j’ai vu aujourd’hui, on est prêt pour jouer ce maintien. Même pour Hatem Ben Arfa, il n’a pas été dans la bonne mi-temps car on a beaucoup subi en 1ère. Mais le choix d’un joueur a l’autre, c’est le plus compliqué, dans le mental du joueur. C’est toujours pile ou face."

Propos relayés par France Bleu Gironde