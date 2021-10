AS Monaco - Girondins (3-0) : le coup de gueule de Petkovic contre ses joueurs

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Les Girondins de Bordeaux, qui restaient sur trois matchs d'affilés sans défaite, se sont lourdement inclinés ce dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco (3-0), à l'occasion de la 9e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur bordelais, Vladimir Petkovic, n'a pas épargné ses joueurs en conférence de presse.

"Je suis fâché et déçu. J'ai parlé à l'équipe. On a fait deux pas en arrière. L'adversaire a été plus fort que nous. Il faut l'accepter. Comme toujours, il va falloir travailler, pour faire trois nouveaux pas en avant. Quand on perd, il manque beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il faut se regarder dans un miroir, individuellement. C'est comme ça qu'on pourra aborder les matchs à venir."

C'est terminé à Louis II. Les Girondins s'inclinent à Monaco.



3⃣-0⃣ #ASMFCGB pic.twitter.com/DTmXECrXp6 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 3, 2021