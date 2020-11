AS Monaco - Girondins (4-0) : maintien, naufrage collectif, l'énorme coup de gueule de Jean-Louis Gasset

Abattu après l'énorme contre-performance des Girondins face à l'AS Monaco (défaite 4-0), Jean-Louis Gasset a tiré la sonnette d'alarme en conférence de presse après la rencontre : "Oui, c'est un naufrage collectif. Koscielny a dit la vérité. On manque de caractère. On en prend 2 à Lens, 3 à Marseille et 4 à Monaco. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. On estimait qu'on avait une défense solide. On a explosé. Le problème est global. C'est un état d'esprit. Il faut se rendre compte aujourd'hui que Bordeaux va jouer le maintien."

Pour l'ex-coach de l'ASSE, le problème réside dans l'état d'esprit : "Dès qu'il y a un petit grain de sable, on abandonne, affirme Gasset. On fait des fautes techniques de débutants. Il faut se poser la question : pourquoi, depuis deux ans, Bordeaux ne gagne plus deux matches d'affilée ?"

Dans la suite de son propos, Gasset a paru déjà désabusé par l'attitude de ses joueurs : "On gagne à domicile. Puis, on s'entraîne tranquillement la semaine en attendant la composition. Faire des changements ? Je ne fais que ça. Cela fait deux ans que ça dure. Moi, je vous dis Bordeaux est mauvais. Il n'y a pas de coeur. (Sur Yacine Adli, sorti à la pause) Je dis qu'il apprend son métier. Je sais qu'il a des qualités. Il fait une bonne rentrée face à Nîmes (2-0). On a dit que c'était un grand joueur. Cela ne l'aide pas. Il n'est pas le seul jeune pour qui cela se passe ainsi. (Sur ce qu'il a dit à ses joueurs à la fin du match) Je n'ai rien dit ! J'ai trop à dire. Donc à la fin, je n'ai pas parlé. Mais ils savent très bien ce que je pense." La semaine s'annonce tendue au Haillan !