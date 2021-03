Girondins, ASSE : écoeuré, Gasset vide son sac

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Fatigué, les traits tirés, Jean-Louis Gasset est las de la situation aux Girondins. En conférence de presse, à la suite d'une question sur Ben Arfa, l'ex-coach de l'ASSE en a profité pour vider son sac : « Ça a été encore plus dur que ce que je pensais. » Selon l'Équipe, la saison du club au scapulaire a « marqué » l'ancien adjoint de Laurent Blanc.

Dans la suite de ses propos, Gasset a estimé qu'"on lui avait menti". Il n'a pas accepté d'en dire plus : "Je n'avais jamais rencontré de telles situations. C'est un tout, une ambiance générale. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Là, on souffre. On a vécu un mois de février où on a souffert." S'il reste "focalisé sur la fin de la saison", il demeura qu'un départ sera évoqué à la prochaine intersaison : "Il y aura une discussion avec les hauts responsables pour savoir ce que tout le monde veut faire." Un énorme désaveu.