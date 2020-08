ASSE, Girondins : Gasset a exporté une méthode gagnante à Bordeaux

Jean-Louis Gasset n’a pas donné que des signes rassurants depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux cet été. Arrivé en pompier de service pour sauver un club qui donne l’impression d’être aux abois, l’ancien coach de l’ASSE a établi un état des lieux préoccupant pour ses premiers pas au Haillan.

« Vu de loin, ce groupe paraissait être une bonne équipe et un bon groupe. C’est ce que je ressens. On va essayer de tirer le maximum de ce groupe mais il faut en avoir l’ambition, a-t-il lancé plus récemment. Il faut une prise de conscience de la gagne. Le fait d’avoir un mental, c’est ce que j’essaie de faire passer le plus. Il faut être très exigeant parce qu’ils ont des qualités. Peut-être qu’ils se satisfont de ce qu’ils ont et ça, cela ne me va pas. »

Perrin fait confiance au discours de Gasset

Loïc Perrin, qui l’a connu chez les Verts, sait que Gasset va utiliser une méthode qui fonctionne : le discours. « Une préparation dans ce contexte, ce n’est pas idéal. Je ne sais pas exactement comment les Girondins le vivent, mais je pense qu’ils avaient la sensation que Paulo Sousa allait partir. Le problème, c’est qu’on se rapprochait vite du premier match de Ligue 1 et qu’après, il n’y a plus beaucoup de temps pour le préparer… Jean-Louis Gasset est très fort dans ses discours… Quand il est arrivé à Saint-Etienne, il a trouvé une équipe presque traumatisée. Je ne pense pas que ce soit le cas des Bordelais, mais il est très fort pour donner confiance à ses joueurs, à son groupe », relate l’ancien capitaine de l’ASSE dont les propos sont repris par Girondins4Ever.