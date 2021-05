FC Nantes - Girondins : Gasset répond aux mots forts de Kombouaré

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Juste après le passage musclé d’Antoine Kombouaré devant la presse au FC Nantes, Jean-Louis Gasset a fait le sien au Haillan en donnant des nouvelles de son groupe à Bordeaux : Otavio et Koscielny sont toujours indisponibles ; Toma Basic (coup reçu) et Hatem Ben Arfa (adducteur) sont incertains alors que Nicolas De Preville et Jean-Michaël Seri sont de retour.

Après avoir fait confiance aux jeunes dimanche face au Stade Rennais (1-0), Gasset devrait remettre ça samedi à Nantes. « Oui, ce sera dans ce style-là. Leur coeur, leur folie, leur insouciance nous ont fait du bien. Cette semaine, on les sent un peu différents, moins timides, a-t-il déclaré. Vous connaissez l'entraîneur, moi aussi. Je sais où on va, ce qui va nous être proposé : un match très dur, un immense attaquant en pointe, un jeu direct. Il va y avoir beaucoup de duels, il faudra répondre présent. »

« C'est notre première balle de match »

Malgré la confrontation qui attend les Bordelais, le coach des Girondins a tenu à leur enlever de la pression. « C'est notre première balle de match, a-t-il ajouté. On sait que si on fait un résultat positif, on aura fait un grand pas vers le maintien. Mais il restera deux matches derrière, peut-être encore deux. »