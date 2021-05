FC Nantes : les Girondins préparent un feu d’artifice à la Beaujoire

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux se sont enfin donné de l’air. Mal en point en championnat, les hommes de Jean-Louis Gasset se sont repris en battant le Stade Rennais hier au Matmut Atlantique (1-0). Un but du jeune Sekou Mara a suffi à faire chavirer tout un peuple avant que certains joueurs fêtent cette victoire avec leurs supporters après le match.

Loris Benito n’était pas de ceux-là. Très prudent, le défenseur du FCGB attend sagement le prochain match des Girondins samedi à la Beaujoire contre le FC Nantes (13h) pour célébrer quoi que ce soit.

« Je préfère faire ça la semaine prochaine »

« Le maintien n’est pas encore acquis. J’ai vécu la situation avec un peu de distance. On était contents parce qu’il y avait beaucoup de pression, et cette pression est un peu retombée mais je préfère faire ça la semaine prochaine, si on peut finir ça, a glissé Benito dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Tout est entre nos mains pour finir les choses, pour rester en Ligue 1. On n’est pas dépendant des autres. Même si les équipes ont gagné, on peut regarder la suite un peu plus tranquillement que si on avait perdu. On a fait notre boulot. C’est avec cet état d’esprit qu’on va aller à Nantes la semaine prochaine, pour faire notre boulot, gagner le match, assumer, et finir la saison sur une bonne note. »