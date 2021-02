Girondins : Gasset pousse un coup de gueule tonitruant et lance le match face à l'OM

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les Girondins ne sont pas guéris. Depuis plusieurs semaines, la bande à Jean-Louis Gasset connaît un coup de mou, avec quatre défaites de rang. La dernière face à Toulouse, une équipe de Ligue 2, en coupe de France, a causé l'ire de l'ex-coach de l'ASSE.

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a poussé un coup de gueule retentissant envers ses joueurs : "Ça fait 2 matchs que je vois un manque de tout. Je me suis dit que des joueurs avaient à prouver mais je n’ai rien vu. Je ne sais pas si c’est l’enjeu pour les jeunes ou le manque de jeu. Quand on a pas d’agressivité ou niaque, on prend des buts où on manque de beaucoup de choses. On joue à la baballe et on n’arrête rien. Il va falloir être moins jolie mais récupérer le ballon. C’est la force des bonnes équipes et on l’a eut fait. Un match c’est une bagarre mais on va être plus solide. On va peut-être resserrer le groupe. Seri a joué 70 minutes et Zerkane a joué 15mns. Il y a quelques rayons de soleil mais il y a la grisaille beaucoup ailleurs."

Dimanche, les Girondins accueillent l'OM. La rivalité historique et l'incivilité de Bordeaux depuis des années à domicile face aux Olympiens seront des leviers du discours de Gasset : "Je vais jouer sur la fierté en prévision du match de Marseille, ce dimanche." C'est dit.