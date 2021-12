Girondins : 14 joueurs positifs au Covid-19, le match face au LOSC reporté ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

L'hécatombe de cas de Covid-19 au sein de l'effectif des Girondins de Bordeaux se poursuit. Après Rémi Oudin, Dilane Bakwa, Stian Gregersen, Issouf Sissokho et Sékou Mara, neuf nouveaux joueurs dont Enock Kwateng et Tom Lacoux et quatre membres du staff girondin ont aussi été infectés par le virus, selon les informations du journal L'Equipe. Le match de la 19e journée de Ligue 1 entre Bordeaux et le LOSC, prévu ce mercredi (21h), est donc de plus en plus menacé.

