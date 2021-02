Girondins : Adli recadré par sa direction après son discours cinglant sur le club ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est un discours trop rare dans le microcosme aseptisé des conférences de presse. Yacine Adli, le milieu de terrain des Girondins, n'a pas mâché ses mots au sortir d'un match nul décevant face à l'OM (0-0). Résultat qui a permis aux Bordelais de conserver leur invincibilité à domicile vieille de 44 ans face au rival marseillais. Mais qui reste bien décevant sur un plan sportif, au regard d'une supériorité numérique à 11 contre 9.

Après la rencontre, le milieu de terrain a fait preuve de franchise pour pointer le manque d'ambition global du club. « Pour être une équipe du haut de tableau, il faut qu’à tous les étages, ça soit 'on va jouer le haut de tableau'. Il faut que tout le monde soit conscient que pour jouer le haut de tableau, il faut être exigeant. (...) Vous voyez l’effectif, tout le monde le connaît. On a beaucoup de joueurs en fin de contrat. Il y a beaucoup de conflits internes, externes. Tous ces trucs-là, ça crée de mauvaises ondes, des ondes négatives, qui font que tu ne peux pas jouer le haut de tableau comme ça. Il faut se rendre à l’évidence. Si tout le monde se serre les coudes... Mais on ne sent pas cette osmose, en vérité », a lâché Adli devant la presse.

Adli repris de volée en interne ?

Une sortie publique qui pourrait être jugée salutaire et qui a globalement plu aux supporters, même si ceux-ci auraient préféré qu'Adli ne dise pas qu'il préfère « perdre contre l'OM et jouer l'Europe ». Mais cette sortie pourrait lui coûter cher. En effet, l'insider Diabaté33, à l'origine du compte référence Girondinfos, a révélé sur le nouveau média bordelais GirondinsideTV que la direction bordelaise devrait recadrer Adli pour sa prise de parole. Pas de quoi arranger l'ambiance en interne...