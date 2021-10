Girondins : Admar Lopes pointe le gros problème de l'équipe avant Lorient

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En cas de victoire messine à Lens cet après-midi et de revers bordelais à Lorient, les Girondins pourraient retomber dans la zone rouge. Une situation pas du tout attendue par la nouvelle équipe dirigeante, qui espérait avoir fait le nécessaire cet été pour que le FCGB soit à l'abri de ce genre de péripéties. Mais dans l'entretien qu'il a accordé à 20 Minutes, le directeur technique aquitain, Admar Lopes, a reconnu une grosse carence chez ses troupes.

"Ce qui m’inquiète un peu, c’est l’inconstance de l’équipe sur le plan mental. Après, au niveau tactique, physique, technique et surtout de l’union du groupe, je suis très content. Je pense qu’on est sur le bon chemin et qu’on va y arriver." Un mal récurrent chez les Girondins, capables d'aller chercher un nul à Marseille (2-2) ou d'aller gagner à Saint-Etienne (2-1), adversaires historiques, et de se prendre les pieds dans le tapis face à des adversaires moins prestigieux. Ce qui n'augure rien de bon pour le match à Lorient…

