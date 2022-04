Girondins : Admar Lopes sort du silence... et charge tout le monde !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Enfin ! Alors que les Girondins de Bordeaux traversent une crise sans précédent depuis le début des années 90 et leur dernière relégation, les dirigeants aquitains sont sortis du silence ! C'est le directeur général, Admar Lopes, qui s'y est collé dans L'Equipe qui paraître demain. Des premiers extraits ont filtré et dans l'un d'eux, Lopes explique que la catastrophique saison bordelaise est la faute de tous, des anciens patrons du club aux actuels en passant par les joueurs et l'entraîneur.

« Les choses ne se sont pas bien passées. Je suis là pour assumer mes responsabilités même si les acteurs, ce sont les joueurs. On a démarré le championnat avec un coach qui n'avait pas fait la préparation... Par rapport au profil des joueurs qu'on a recrutés, on savait qu'il y avait des risques mais on n'avait pas le choix. On a fait avec l'héritage qu'on avait. »

