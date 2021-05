Girondins : Alain Roche révèle le moment où tout a basculé

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Au cours de la longue interview de lui que Sud Ouest publie ce jeudi, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux, Alain Roche, aborde tous les sujets chauds. Et fait notamment le bilan d'une saison extrêmement décevante sur le plan sportif puisqu'elle s'est conclue au bord du précipice alors que l'objectif était plutôt de se mêler à la course pour l'Europe. A quel moment tout a déraillé ? L'ancien défenseur central a une idée précise de la réponse.

Le départ de Pablo, la blessure d'Otavio

« Il n’est jamais simple d’arrêter les spirales négatives, d’autant plus avec des blessés qui n'ont jamais permis d'aligner deux fois de suite la même équipe. Il y a selon moi eu deux facteurs importants. Le départ en janvier de Pablo, un joueur exemplaire qui amenait une concurrence saine, a fait du mal. L'opportunité était belle pour lui et, à cinq mois de la fin de son contrat, le club avait une somme d'argent inespérée. Le second est la blessure d'Otavio, qui équilibrait l'équipe. Mais aurait dû réagir beaucoup plus tôt."

Effectivement, c'est à partir de janvier que les mauvais résultats ont commencé à s'enchaîner pour les Girondins. Mais on fera remarquer que le transfert du défenseur central brésilien au Lokomotiv Moscou n'a rapporté que 2,5 M€. Cette "belle somme" valait-elle réellement le risque de déséquilibrer l'intégralité de l'équipe ?