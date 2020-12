Girondins – ASSE (1-2) : Costil n'est pas le seul bordelais à avoir surnagé contre les Verts

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

« On a manqué de tout » : en conférence de presse, Jean-Louis Gasset a reconnu que les Verts avaient mérité de gagner à Bordeaux, mercredi, tant les Girondins sont passés à côté de leur match. « Il nous a manqué beaucoup de choses, a-t-il commenté. Sur les derniers matchs, on avait une organisation rigoureuse, des lignes compactes, de la technique. Là, on a manqué de tout et notamment de fraîcheur physique. Ce n’est pas une excuse, mais les deux jours de récupération en moins nous ont un peu pénalisés. J’ai trouvé les joueurs fatigués. »

Hwang inspiré, Sabaly actif et malheureux

Trois jours après un déplacement à Lille, Benoît Costil a été le meilleur girondin contre l'ASSE, avec deux duels remportés face à Denis Bouanga. Hwang, lui, s'est illustré en marquant un joli but et en livrant une très bonne première mi-temps sur son côté gauche, où il a donné du fil à retordre à Debuchy. Et derrière lui, Sabaly n'a pas été en reste. Même s'il a laissé filer Nordin sur l'ouverture du score, le latéral, offensif, a sonné la révolte. Et il aurait pu marquer sur une frappe qui a échoué sur le poteau gauche de Moulin. Pas sûr que d'autres joueurs aient marqué des points hier aux yeux de Gasset, même si Baysse avait bien débuté. Parmi les déceptions du soir, on notera la prestation très discrète de Ben Arfa. Et de Maja, peu inspiré dans ses (rares) initiatives.