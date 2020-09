Girondins, ASSE : Alain Roche avait bien failli rejoindre les Verts !

Nommé directeur sportif des Girondins de Bordeaux en août dernier, Alain Roche est plus heureux que jamais de ce retour aux sources. A l'occasion d'un entretien accordé à Orange Sport, l'ancien défenseur a une nouvelle fois fait part de son bonheur de revenir au Haillan.

« J’étais ravi que Frédéric Longuépée (PDG des Girondins) et les actionnaires me contactent pour revenir dans mon club formateur. J’ai bien sûr réfléchi, de par la situation du club et de ce qui se disait à son propos. Il y a toujours une réflexion qui doit se faire au préalable pour savoir si on ne va pas dans le mur et là, ce n’était pas le cas. J’ai eu le président peu après la mi-juillet, on a pu discuter, on s’est rencontré et je me suis entretenu avec King Street, les actionnaires, pour arriver à un accord assez tardif, en même temps que l’actuel entraîneur Jean-Louis Gasset. Il y a du boulot mais j’ai été rassuré et le challenge est très motivant », a-t-il notamment raconté.

Et l'ancien directeur du recrutement du PSG (2003-2012) – qui s'était réfugié dans les médias suite à son éviction par QSI du club de la Capitale – est également revenu sur ses autres possibilités de rebond... Lui qui était passé tout proche des Verts quand ces derniers cherchaient un directeur sportif à l'été 2019 : « J’avais eu des opportunités par le passé avec Le Havre (Ligue 2) et plus récemment avec Saint-Etienne, mais ça n’avait pas été au bout... »