Girondins, ASSE : Gasset aurait déjà annoncé son départ de Bordeaux aux joueurs !

Les scènes surréalistes se succèdent cette saison aux Girondins de Bordeaux. Et one ne parle ici que des passages en conférence de presse. Quelques semaines après le feuilleton Laurent Koscielny, qui avait vidé son sac sur certains de ses coéquipiers, Jean-Louis Gasset lui a emboité le pas hier midi.

« Je n'avais jamais rencontré de telles situations. C'est un tout, une ambiance générale. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Là, on souffre. On a vécu un mois de février où on a souffert », a soufflé le coach du FCGB. S'il reste « focalisé sur la fin de la saison », il demeura qu'un départ sera évoqué à la prochaine intersaison. « Il y aura une discussion avec les hauts responsables pour savoir ce que tout le monde veut faire », a-t-il poursuivi.

« Neuf points à prendre avant qu’on ne se quitte bons amis »

Nicolas Paolorsi a fait une révélation sur cette sortie médiatique détonnante, ce qui ne va rassurer en rien sur les intentions réelles de Gasset cet été. « Il a surpris un peu tout le monde. On se disait que c’était une petite conf’ comme ça et de lui-même, il nous dit qu’avant de parler de l’avenir d’Hatem Ben Arfa, il faudrait peut-être qu’il donne lui d’abord sa réponse, assure le journaliste de RMC Sport dans des propos relayés par Girondins4Ever. D’après nos infos, avant le match face à Dijon, il a pris la parole face à ses joueurs en disant : ‘il nous reste neuf points à prendre avant qu’on ne se quitte bons amis’. Ça a pas mal interloqué les joueurs, certains ont tiqué et se sont dit que le coach n’allait pas continuer avec eux la saison prochaine. Il se pose de vraies questions, il se pose aussi des questions sur l’effectif qu’il aura l’année prochaine… Il n’a pas envie de se remettre dans une seconde saison galère... La principale question autour de Bordeaux, c’est le déficit qu’il y a, qui va être chiffré autour de 70M€ probablement… »