Girondins, ASSE : Gasset commence par excéder les dirigeants bordelais

Les Girondins de Bordeaux ont visiblement choisi la trêve internationale pour régler leurs comptes. Frédéric Longuépée, après avoir rappelé qu’il considérait l’effectif du FCGB comme un potentiel entrant dans le Top 8 de la Ligue 1, a recadré Jean-Louis Gasset pour ses récents propos tenus en conférence de presse.

« Le devoir d’exigence doit s’imposer à tous »

« Jean-Louis Gasset a déploré en conférence de presse une "démotivation" autour de lui ? Il faut être vigilant aux propos tenus après les matches à chaud, sur le coup de la frustration et de la prestation de l’équipe, a expliqué le président du club aquitain dans Sud Ouest. Hier, j’échangeais dans Bordeaux avec un interlocuteur qui me disait parrainer un petit club proche de Latresne. Il me disait que quand il évoquait les Girondins, ça provoquait des étoiles dans les yeux des gamins. »

Ce même Longuépée a donc aussi rappelé Gasset à l’ordre concernant ses responsabilités sportives. « Jean-Louis Gasset a évoqué aussi que Bordeaux jouait le maintien ? Sur le papier, l’effectif est de qualité. Aujourd’hui, il faut travailler sur le collectif, la cohésion, a-t-il poursuivi en détails. L’objectif est de rester dans la première partie de championnat et d’être dans les huit premiers le plus régulièrement possible. Il n’y a pas de raison que ça change. Le devoir d’exigence doit s’imposer à tous, aux joueurs, à tous les collaborateurs. J'ai budgété une dixième place. » Pour l’heure, les Girondins sont classés au 12e rang de L1.