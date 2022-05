Girondins, ASSE : Guion croit qu'il peut doubler les Verts

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À trois journées de la fin du championnat, Bordeaux, 19e et premier relégable, a quatre points de retard sur l'AS Saint-Etienne, 18e et barragiste. Mais avant le déplacement ce dimanche sur la pelouse du SCO d'Angers, l'entraîneur girondin, David Guion, croit encore que son équipe peut se sauver et ainsi doubler les Verts au classement.

"Les garçons sont capables de renverser cette dynamique"

"Pour l’instant, je suis focalisé jusqu’à dimanche soir. J’ai bien sûr établi, programmé toute la semaine avec des priorités, des objectifs, qui sont aussi mentaux. Mais pour l’instant, ce qui m’intéresse, c’est dimanche soir, parce que ce match est déterminant, et le 22 mai il sera trop tard. Donc, déjà, on va attendre le 8 mai. Je suis convaincu. J’ai des garçons qui sont capables de renverser cette dynamique, de tout renverser. Je suis convaincu de ça. Ça, personne ne pourra me prouver le contraire, qu’on va aller gagner à Angers."

Fabien Chorlet

Rédacteur