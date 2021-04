Girondins, ASSE : un coach au nom ronflant postule pour l’après Gasset

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Aucun supporter des Girondins n’a oublié Gustavo Poyet. Le technicien uruguayen avait qualifié Bordeaux en Ligue Europa en 2018 avant de se fâcher avec ses dirigeants. Aujourd’hui entraîneur de l’Universidad Catolica, au Chili, il est revenu sur son passage mouvementé en Gironde en expliquant qu’il serait prêt à y remettre les pieds dans le futur... après avoir postulé après le départ de Paulo Sousa.

« J’ai discuté avec Eduardo Macia, a-t-il reconnu dans L’Équipe. Je connaissais encore beaucoup de joueurs, le championnat, et je pensais pouvoir utiliser ce que Sousa avait essayé d’apporter. Mais ils ont pris quelqu’un d’autre (Jean-Louis Gasset). Si un jour, le club me rappelle, j’y vais mais il faut qu’il me dise la vérité. Pour moi, l’histoire n’est pas terminée. »

Un nouveau coach à Bordeaux cet été ?

Pour mémoire, les Girondins de Bordeaux pourraient se mettre en quête d’un nouveau coach à l’intersaison, Jean-Louis Gasset donnant des signes de départ depuis plusieurs semaines.