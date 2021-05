Girondins, ASSE : un coup bas provoqué par Gasset avec Ben Arfa ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Le cas Hatem Ben Arfa (34 ans) est devenu problématique. Débarqué dans la peau de la star des Girondins de Bordeaux l’été dernier sur demande personnelle de Jean-Louis Gasset, l’ancien talent du PSG a réalisé une bonne demi-saison avant de tomber dans l’oubli.

Les relations entre les deux hommes se seraient franchement détériorées, le coach à la casquette n’hésitant d’ailleurs plus à se passer de ses services à l’heure d’aligner son équipe type. Pour ne rien arranger à l'histoire, le fait de faire venir HBA n’a pas fait les affaires de Nicolas De Préville, qui a été directement impacté par son arrivée.

« On lui a mis des bâtons dans les roues »

« On lui a mis des bâtons dans les roues en début de saison, Jean-Louis Gasset clairement, avec Hatem Ben Arfa, affirme Florian Sabathier sur France Bleu Gironde. On avait un joueur qui fonctionnait bien sous Paulo Sousa, et qui était dans le même profil que HBA. Je ne vais pas le tailler, Hatem Ben Arfa, il y a le talent, j’aime les joueurs comme ça. C’est d’ailleurs dommage que Nicolas De Préville rate son action sur la seconde période, parce que ça aurait été vraiment tout un symbole. »