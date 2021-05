Girondins : avenir de Gasset, recrutement, rachat du club… les vérités d'Alain Roche

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Ce jeudi, le quotidien régional Sud Ouest publie une longue interview d'Alain Roche. Dedans, le directeur sportif des Girondins de Bordeaux n'élude aucun sujet, des tournants d'une saison pourrie à la reprise du club en passant par l'avenir de Jean-Louis Gasset et le recrutement en salle d'attente compte tenu de la situation du FCGB.

« Le recrutement ? On est sous mandat, donc il faut demander. Les dossiers de recrutement sont préparés depuis longtemps. On discute toujours mais on ne peut pas déclencher des transferts. Ce qui me rassure, c’est qu’avec l’incertitude des droits TV, personne ne sait où il va. Personne ne devrait trop bouger en juin. Après, il ne faudrait pas attendre juillet non plus. On avait travaillé aussi à la venue d’un responsable de la cellule de recrutement qui est passée de 10 à 3 cette année. Concernant des départs, il y a des garçons qu’on veut absolument garder. S’il y a des opportunités de ventes, ce sera la décision de Frédéric (Longuépée), de l’actionnaire. »

"Gasset sera l'entraîneur à la reprise"

« Si Jean-Louis Gasset sera l’entraîneur à la reprise ? Bien sûr. Tout est prévu, on sera tous là à la reprise le 29 juin. »

« Je n’ai pas eu de contacts avec des candidats à la reprise. Certains ont essayé mais je ne veux pas. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j’allais partir ou pas. Après, on ne peut pas occulter qu’un repreneur veuille mettre son équipe. Quand King Street a annoncé qu’ils ne seraient plus là, on a eu l’impression que le château de cartes tombait, que notre travail depuis huit mois s’effondrait. Personne ne s’y attendait. »