Girondins : bonne nouvelle confirmée pour Elis mais...

En début de journée, la rumeur a couru que les nouvelles étaient plutôt bonnes concernant Alberth Elis. L'attaquant hondurien a été placé en coma artificiel dimanche, après une opération pour résorber un hématome au crâne, conséquence d'un choc violent subi en début de match contre Guingamp (1-0) la veille. Le FCGB vient de confirmer dans un communiqué qu'Elis était effectivement réveillé mais qu'il allait falloir attendre avant de savoir s'il allait récupérer toutes ses capacités.

"Les prochains jours seront cruciaux"

"Victime d'un accident le week-end dernier, Alberth a été pris en charge au CHU Pellegrin de Bordeaux. Placé dans un coma artificiel protecteur depuis lors, nous sommes heureux de partager avec vous de premiers signes encourageants : Alberth se réveille et semble récupérer progressivement. Nous souhaitons cependant rester prudents sur l'évolution de son état, les prochains jours seront cruciaux. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien, vos mots d'encouragement et vos prières et nous remercions particulièrement les équipes médicales pour leurs soins. Alberth est un battant, nous vous tiendrons au courant de son état prochainement."

