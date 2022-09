Girondins : Bordeaux a encore fourni un joueur hors-norme à l’équipe de France

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Où s’arrêtera Aurélien Tchouaméni ? C’est un peu la question que tout le monde se pose de l’autre côté des Pyrénées, où le milieu de terrain tricolore détonne depuis son arrivée au Real Madrid cet été. Si sa prestation livrée hier face au Celtic Glasgow n’a pas été du même acabit que celle affichée samedi devant le Betis, Tchouaméni est déjà encensé par un Christophe Josse totalement sous le charme.

« C'est quoi son plafond ? »

« Il a tout celui-là, l’intelligence, la qualité de pied, la vision du jeu, le sens du sacrifice, le volume, le sens du but, a-t-il expliqué au micro de beIN SPORTS. C’est une formidable aubaine pour l’Equipe de France. C’est un joueur hors normes. […] Il a une progression, on le découvre à Bordeaux, il va à Monaco, ça se passe bien à Bordeaux, ça se passe très bien à Monaco, ça se passe merveilleusement et à chaque on dit attention car il va franchir un palier… Mais c’est quoi son plafond ? »

Voici le genre de questions que la France du football était amenée à se poser lorsqu'un certain Yoann Gourcuff a éclos aux Girondins de Bordeaux avant d'intégrer l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2013 en Afrique du Sud. Avec l'insuccès que l'on sait...

Bastien Aubert

