Girondins : Bordeaux condamné à couler malgré Gérard Lopez ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans son live, le journaliste Romain Molina a affirmé que malgré l’arrivée de Lopez, la situation girondine est catastrophique, et la descente semble inévitable et ce même si ce n'est pas forcément pour cet été.

« Je souhaite que Bordeaux s’en sorte, évidemment. Le problème, et on va être très clair, c’est qu’il n’y a pas de solutions pour Bordeaux. J’aimerais dire autre chose, c’est un club historique, mais… Peut-être que là, avec Gérard Lopez, tu vas mettre un sparadrap. Mais si tu as une hémorragie interne, ce n’est pas parce que tu vas mettre un sparadrap… En fait, tu ne fais que repousser l’inévitable. Tôt ou tard, le club coulera, avec des dettes plus importantes. Je rappelle que Gérard Lopez doit aussi de l’argent à Luis Campos. Scoutly, les mecs n’ont pas été payés… Ca clignote rouge de partout. Tu as des articles qui te disent que c’est Lopez qui ramène l’argent, un article de France Bleu où Gérard Lopez parle du cœur… Il est vraiment trop fort. Il a fait la même chose à Lugo ! Il avait sorti les mêmes violons ! Qu’il aimait le club, que c’était un grand club… A Bordeaux, il est occupé de faire la même chose ! Faire passe Gérard Lopez pour un amoureux du foot, humaniste, qui va mettre son argent… Il ne faut pas être naïf. C’est un peu triste », a expliqué le journaliste dans des propos recueillis par Girondins4Ever.