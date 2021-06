Girondins : Bordeaux lance un ultimatum à Lopez et Quillot, deux clubs poussent derrière la DNCG !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Le communiqué est tombé il y a quelques minutes et il embrase déjà tout Bordeaux ! Mécontent des offres de reprise faites par Didier Quillot et l'attelage Lopez – Rigo, la direction des Girondins de Bordeaux a brandi la menace d'un redressement judiciaire.

« A l'issue des différents échanges de ce jour avec les candidats ayant annoncé fusionner leur projet, aucun élément nouveau susceptible de rassurer le Club quant à leur capacité de financement et l'évidence de leurs fonds n'a malheureusement été apporté. Dans ces circonstances, afin de préserver l'avenir et son statut professionnel, le Club n'a d'autre choix désormais que d'envisager l'éventualité d'une procédure de redressement judiciaire », peut-on lire dans le communiqué.

Un redressement judiciaire dès le 22 juin aux Girondins ?

« Compte-tenu des délais incompressibles inhérents à une procédure de redressement judiciaire et afin de permettre au nouveau repreneur de présenter ses comptes prévisionnels à la DNCG avant la reprise effective du championnat 2021-22, la déclaration de cessation de paiements devra être déposée au greffe du Tribunal de Commerce le mardi 22 juin au plus tard. Le Club espère sincèrement que les candidats sauront utiliser cet ultime délai pour finaliser une offre et apporter les garanties financières nécessaires pour éviter la mise en œuvre d'une telle procédure », ajoute le club.

Communiqué des @girondins : pression sur les potentiels repreneurs qui ont jusqu à mardi 22 pour revoir leur offre. Sinon la menace d’un redresse judiciaire est clairement mise sur la table... @lequipe pic.twitter.com/PQyxpdSvPS — Emery Taisne (@EmeryTaisne) June 18, 2021

L'OL et Toulouse espèrent une DNCG intransigeante

Si une nouvelle loi de la LFP (article 103 bis) protège les clubs d'une relégation par le biais de la DNCG en cas de « plan de sauvegarde » ou « plan de cession homologué », certains clubs ont déjà prévu de faire jouer la dernière ligne de l'article en faisant agir le gendarme financier du football français. D'après L'Equipe, le Toulouse FC (qui espère pouvoir monter si Bordeaux colle) ainsi que l'OL (qui a beaucoup emprunté et ne comprendrait pas que Bordeaux puisse effacer sa dette tout en assurant son maintien) sont déjà partisans de sanctions de la DNCG pour préserver « l'équité sportive ».