Girondins : Caiazzo (ASSE) fracasse King Street

Reconnu pour ses phrases à l'emporte-pièce, capable de dire tout et son contraire, comme au moment de la crise sanitaire, Bernard Caiazzo n'aime rien tant que critiquer les autres clubs pour mieux défendre son bilan à l'AS Saint-Etienne. Il en a encore apporté la preuve ce mercredi avec, dans L'Equipe, une saillie à l'encontre de la politique de King Street aux Girondins de Bordeaux.

"On a un club patrimonial, ce qui se passe à Bordeaux ne peut pas nous arriver. Ou alors on met le feu à la ville ! Si tu ne connais pas un minimum le contexte local, tu casses tout." Les Ultramarines, en conflit ouvert avec King Street et leur président délégué, Frédéric Longuépée, apprécieront ce soutien venu d'un club ami.

La contradiction Peak6

Les supporters stéphanois pourront, eux, rétorquer qu'il y a deux ans, Bernard Caiazzo avait été à deux doigts de vendre l'ASSE à un fonds de pension américain, Peak6. Et que si le deal avait capoté, ce n'était pas forcément parce que les nouveaux arrivants n'étaient pas en phase avec la mentalité de la ville de Saint-Etienne… Ils pourraient également lui rappeler que le Qatar a tout effacé au PSG quand il en a pris le commandement en 2012. Mais comme il écrase tout depuis grâce au dopage financier, il paraît difficile de le critiquer…