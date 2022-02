Girondins : ces chiffres de la honte qui font mal à lire

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ca ne surprendra personne et certainement pas les supporters des Girondins de Bordeaux. La saison actuelle est un calvaire et ne reste plus qu'à espérer, en fin d'exercice, un maintien en Ligue 1 qui paraît aujourd'hui compromis. Le mal bordelais s'explique en partie par la faillites du secteur défensif et de ces chiffres, donnés ce jour par le quotidien l'Equipe, qui font mal à lire.

Ainsi, et après 25 journées de L1, Bordeaux n'a pas fini un seul match sans prendre de but. Il faut remonter à la saison 1959-1960 pour trouver trace d'un tel mal. Bordeaux, c'est également la pire défense d'Europe avec 62 buts déjà encaissés. Et lorsqu'on s'arrête, dans le détail, sur la nature des buts pris par Costil et consorts, tous les secteurs sont défaillants. Les Girondins ont ainsi encaissé 44 buts sur des actions construites par l'adversaire et 18 sur coups de pied arrêtés.

Pas un seul club en Europe, dans les 5 plus grands championnats, fait pire. David Guion a du travail...