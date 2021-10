Girondins : Costil fait passer un nouveau passage à ses partenaires

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Hier vendredi 1er octobre, les Girondins de Bordeaux ont célébré leur 140e anniversaire. Du moins la version omnisports du club car la section de football, elle, n'a été créée qu'en 1910. Mais le FCGB aime à dire qu'il a été créé en 1881 et c'est cette date qui est retenue. Et qui sera célébrée dans deux semaines à l'occasion de la réception du FC Nantes. En attendant, hier, les joueurs ont soufflé les bougies et partagé un gâteau. A cette occasion, Benoît Costil a fait passer un message, qu'il a répété en conférence de presse :

"Vous dire que je me suis levé ce matin en pensant à l’anniversaire du club, ce serait mentir. Maintenant, c’est aux joueurs de s’intéresser à l’histoire du club et à ceux qui y ont joué. Quand on signe à Bordeaux, on signe dans un club chargé d’histoire. Les joueurs doivent le savoir mais on est tous conscient d’être un grand club."

