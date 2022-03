Girondins : Costil va porter plainte après les accusations de racisme, les Ultramarines réagissent !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Lors de la défaite des Girondins (2-0), à domicile contre Montpellier, une altercation a eu lieu à la mi-temps du match entre Benoît Costil et l’un des leaders du groupe Ultramarines. Ces derniers l’ont ensuite accusé de racisme pendant la deuxième période et plus tard sur les réseaux sociaux. Des agissements qui poussent le gardien à réagir.

Selon les informations de 20 minutes, le portier international français aurait décidé de porter plainte après les accusations à son encontre. Aucune précision n’a été fournie sur qui sera le dentinaire de cette plainte.

🔴⚽️Info @20Minutes Benoit Costil, le gardien de but des @girondins, va porter plainte après les allégations de racisme à son encontre. Il y a de fortes chances que @6_LKOSCIELNY fasse de même. #Bordeaux #Girondins #FCGB https://t.co/AQ5j4pKvi4 — Clement Carpentier (@clementcarpet) March 23, 2022

Les Ultramarines restent sur leur position

Quelques minutes après l'annonce de la future plainte de Benoit Costil, le groupe Ultramarines a posté un long communiqué sur les réseaux sociaux. Un communiqué dans lequel ils maintiennent leur position et demandent que club de conduire une enquête pour avoir le fin mot de cette histoire.

Communiqué, 23 mars 2022.



A nos adhérents, à notre tribune, aux supporters et supportrices des Girondins. ⬇️ pic.twitter.com/2jrn0jENlX — Ultramarines 1987 (@ub87officiel) March 23, 2022

Adam Duarte

Rédacteur