Girondins : Crivelli a tenu un rôle crucial après l’incident raciste de PSG - Basaksehir

L’incident raciste qui a émaillé le match de Ligue des champions entre le PSG et l’Istanbul Basaksehir a aimanté tous les regards mardi soir. Nul besoin de revenir sur les détails de cette triste affaire, mais il est instructif de se pencher sur l’éclairage de Demba Ba. Remplaçant, l’attaquant d’Istanbul a oeuvré pour que ses coéquipiers s’unissent devant cet acte maladroit et quittent le terrain.

Dans le vestiaire, la question de savoir si les joueurs devaient en sortir pour rependre le match a été posée. Enzo Crivelli (25 ans), ancien attaquant des Girondins de Bordeaux désormais à Basaksehir, a été le premier à parler.

« Ça a commencé à parler à droite, à gauche, et il y en quelques-uns qui ont élevé la voix pour dire : ‘Soit on sort tous, soit on ne sort pas’. J’ai été surpris par certaines réactions, notamment celle d’Enzo Crivelli, a fait savoir Ba au micro de beIN SPORTS. Je lui ai dit : ‘Enzo, s’ils sortent tous, tu sors. Tu as 25 ans, tu sors’. Si vous saviez la violence avec laquelle il m’a crié dessus (il sourit, ndlr) pour me dire ‘Non je ne sors pas, ce sont des choses qui doivent être éradiquées des terrains de football et si on ne fait rien aujourd’hui, ça continuera’. Il a décidé de ne pas sortir et il a été suivi par l’équipe. Ils sont tous restés et on a joué le lendemain. »