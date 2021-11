Girondins : Daniel Riolo admiratif de Jimmy Briand

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

La revanche a été belle pour Jimmy Briand dimanche. Mis au placard pendant de longs mois pour l'inciter à partir, l'attaquant a été le sauveur des Girondins de Bordeaux avec ses deux buts inscrits face au Stade de Reims (3-2). Sur RMC, Daniel Riolo a rendu hommage à l'ancien Rennais et Lyonnais tout en fustigeant l'attitude du FCGB.

“C’est quand même formidable : à la fin du match, Admar Lopes est allé le voir pour le prendre dans les bras, pour faire limite un câlin, c’est bien et tout. L’autre, il l’a envoyé au bois direct car pendant un an, il a été au placard. Il a été mis au placard parce qu’en gros, s’il faisait plus de 20 matches, il fallait le prolonger à un certain salaire donc Longuépée a dit qu’il fallait le mettre au frigo et que c’était terminé. Ils lui ont dit qu’il allait être le 5e, le 6e attaquant et qu’il fallait qu’il parte. Briand est resté. Contre Reims, il a donné la victoire à Bordeaux donc, maintenant, il dit qu’il va aller au bout de son contrat, qu’ils le sortiront du club par la peau du cul.”

