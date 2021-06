Girondins : Daniel Riolo lâche un scoop sur le rachat, les supporters sont au paradis !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Les pontes de King Street pourraient bientôt commencer à se friser la moustache : le rachat des Girondins de Bordeaux commence à prendre forme. Selon L’Équipe, deux projets sont encore en lice pour leur succéder au Haillan : l’attelage Pascal Rigo/John Williams/Stéphane Martin (en stand by) mais surtout le dossier de Didier Quillot.

L'ancien directeur éxécutif de la LFP aurait même déjà franchi la première étape avec un accès à la Data Room. Daniel Riolo, très bien informé sur le sujet, a donné de plus amples informations en écartant la présence de Frédéric Longuépée du FCGB quel que soit le repreneur finalement choisi. Les supporters bordelais ne pourront donc qu'être ravis.

« Longuépée, à 100%, il dégage »

« La semaine dernière, j’avais dit qu’à 90%, le dossier emmené par Stéphane Martin, pouvait être retenu. Pour l’instant, il n’est qu’en stand-by, et il n’est plus le mieux placé, loin de là. Le mieux placé est le dossier Didier Quillot, a glissé le polémiste au micro de RMC Sport. A ce sujet, ce que je veux dire aux supporters bordelais, c’est que Longuépée, à 100% dégage. Il n’est absolument pas du tout dans le dossier Quillot, même pas en rêve. A Bordeaux, on s’inquiète beaucoup de ça, mais non. »