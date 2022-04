Girondins : Guion ne décolère pas après la désillusion contre le FC Nantes

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux n’y arrivent toujours pas. Les hommes de David Guion se sont lourdement inclinés alors qu’ils menaient 2-0 à la mi-temps. Avec cette nouvelle défaite, les Bordelais font un pas de plus vers la Ligue 2. Après le match, David Guion s’est exprimé sur la performance de ses joueurs.

En conférence de presse, il fait part de sa déception : « Il y a encore énormément de déception, de frustration et d'incompréhension, quand on voit comment on a su s'installer dans le match, poser des soucis à notre adversaire. Après, c'est toute notre difficulté, on ne sait pas tenir un résultat en ce moment. On a pourtant soulevé le problème à l'entraînement, avant le match et à la mi-temps. »

Pour résumer Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés (5-3) sur la pelouse du FC Nantes. Après le match, l’entraîneur bordelais s’est exprimé sur la performance de ses joueurs. Il évoque un sentiment de colère et de déception après un match que les bordelais avaient bien entamés.

Adam Duarte

Rédacteur