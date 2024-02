Girondins de Bordeaux : le club sort du silence pour Alberth Elis

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il y a quelques minutes, seulement, les Girondins de Bordeaux ont publié un communiqué au sujet de leur attaquant, Alberth Elis, gravement touché en début de match, hier samedi, face à l'En Avant Guingamp.

"Alberth Elis a été victime d’un choc important à la tête hier soir au tout début de la rencontre de la 26e journée de Ligue 2 BKT. Pris en charge par l’équipe médicale, il a été transféré rapidement au CHU Pellegrin de Bordeaux où une intervention chirurgicale a été réalisée dans la nuit. Alberth Elis est victime d’un traumatisme crânien ayant amené à placer le joueur dans un coma artificiel protecteur.

Nous allons suivre l’évolution de son état de santé à l’hôpital dans les prochains jours. À cet instant, il est encore impossible de se prononcer sur le pronostic vital et fonctionnel d’Alberth. Le Club s’attend donc à ne pas pouvoir communiquer de nouvelles informations déterminantes avant quelques jours et ne fera aucun nouveau commentaire sur l’état de santé d’Alberth.

Nous appelons à la retenue quant à la diffusion d’informations d’ordre médical, par respect pour lui, sa famille et ses proches, dans un moment où rien d’autre n’a plus d’importance. Une cellule psychologique va rapidement être mise en place pour accompagner les salariés du Club dans ces moments difficiles.

Gérard Lopez, président des Girondins de Bordeaux, a déclaré : “Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont manifesté leur soutien à Alberth et à ses proches, en particulier les clubs partout en France. Vos mots nous font chaud au cœur et sont une grande force dans le combat que mène Alberth. Le Club et l’ensemble de ses salariés adressent tout leur soutien à sa famille et à ses proches dans cette épreuve terrible."

