Girondins de Bordeaux : pourquoi David Guion a encore beaucoup de travail

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Un milieu de terrain présent et costaud...

On ne sait si il y a déjà un effet David Guion aux Girondins de Bordeaux. Mais il est une certitude que les Monégasques ne devaient pas s'attendre à un tel pressing et un tel répondant au cours des 45 premières minutes. Sans se montrer dangereux, du moins en occasions de buts, les Bordelais ont été solides dans tous les duels et, respectant les consignes, ont parfaitement su quadriller le terrain. Résultat, assez peu de situations favorables pour l'ASM, qui ne trouvait pas d'espaces et ne créait pas de décalages, et un premier acte négocié à merveille par Onana et Guilavogui, notamment, qui ont su se positionner dans les intervalles. On savait, avant le match, que Guion allait apporter de la rigueur défensive en venant sur le banc de touche. C'est déjà le cas.

...mais une faillite offensive

A regarder la seconde période de cette rencontre, il était compliqué de savoir que l'AS Monaco évoluait à dix. Et pourtant. Même en infériorité numériques, ce sont les Monégasques qui conservaient le ballon et tentaient de revenir au score. Les Bordelais, eux, se sont contentés de se replier, de boucher les espaces, sans jamais aller dans la surface de réparation adverse. Résultat, et fort logiquement, Bordeaux a été puni sur un but gag et a attendu d'être rejoint pour enfin s'inviter de temps à autre dans le camp monégasque. Dommage, tout de même, d'avoir perdu plus de vingt minutes sans jouer et sans rien montrer. En menant au score et à onze contre dix. Les joueurs appliquant les consignes, on imagine que Guion a voulu sécuriser le point du match nul. Ce qui, nécessairement, laisse quelques regrets.

Sekou Mara, à vite revoir

Il n'est entré qu'à la 77e minute et on le regrette. Car en quelques touches, et autant de ballons parfaitement donnés à Hwang notamment, Sekou Mara a montré qu'il pouvait être une solution idéale pour les Girondins. Certes, l'attaquant a profité du relatif réveil de ses partenaires, reclus dans leur camp jusqu'à l'égalisation monégasque. Mais il a indéniablement prouvé à Guion qu'il pourrait être une alternative. Déjà ca.

0/25 - Bordeaux est la 3e équipe à ne réussir aucune clean sheet lors de ses 25 premiers matches d'une saison de Ligue 1 après Toulon et le Stade Français en 1959/60 et la 1re en étant non-promue. Gruyère. #FCGBASM pic.twitter.com/bfSGIV4WV6 — OptaJean (@OptaJean) February 20, 2022