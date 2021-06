Girondins : deux gros doutes escortent Nicolas Hoang

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Dans L'Equipe du jour, un point est fait sur la reprise des Girondins de Bordeaux. On y découvre le profil de l'homme d'affaires Nicolas Hoang, milliardaire plutôt bien vu par la municipalité de Bordeaux puisqu'il n'est pas associé à un fonds de pension étranger. Mais le quotidien sportif révèle qu'il existe quand même deux gros doutes concernant sa candidature.

Il ne veut pas se laisser imposer un timing

« Alors que les offres fermes de rachat sont attendues par le club mi-juin, Nicolas Hoang ne devrait pas avoir un rôle opérationnel dans l’éventualité où son projet serait retenu. Il s’est entouré pour cela de personnes connaissant bien le football et les Girondins en particulier : il est notamment accompagné dans sa démarche par l’intermédiaire Philippe Nabé, qui représente plusieurs joueurs bordelais depuis plus années. Son collaborateur Arnaud Vailland a également été recruteur pour le club pendant dix ans. »

« Reste à savoir si l’homme d’affaires aura envie d’aller au bout du processus de vente. Entre la dette à rembourser à Fortress (38 M€, plus les intérêts annuels estimés à 3,705 M€) et les projections sur les pertes d’ici juin 2024, les Girondins ne ressemblent pas vraiment à une affaire. Nicolas Hoang ne veut pas se laisser imposer un timing et il serait aujourd’hui en position d’attente afin de faire baisser le coût global de l’opération. »