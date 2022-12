Girondins, équipe de France : Vada a un message pour Tchouaméni et Koundé concernant Messi

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jusqu'à dimanche, les Argentins passés par le championnat de France seront convoqués par les médias pour donner leur avis sur la finale de la Coupe du monde. Ce vendredi, Sud-Ouest a contacté Valentin Vada, passé par les Girondins de Bordeaux entre 2010 et 2019 et qui joue aujourd'hui au Real Saragosse. Le milieu de 26 ans supportera évidemment l'Albiceleste et compte bien appeler ses camarades de promo Aurélie Tchouaméni et Jules Koundé avant la rencontre pour leur faire passer un message.

"Je n'ai pas encore envoyé de message à Jules et Aurélien. Mais je vais le faire, je vais leur dire de laisser Messi tranquille (sourire). Je suis content de les voir là, ils le méritent car ils ont bossé dur et ce sont des personnes humbles. Si on ne gagne pas, je serai heureux pour eux. La vitesse à laquelle ils sont montés ne me surprend pas complètement pour avoir vu comment ils travaillaient. Jules a beaucoup progressé au FC Séville, comme Aurélien à Monaco. Quand vous côtoyez des joueurs de très haut niveau, vous apprenez vite et ils font les choses très bien."